Catalfo: in vista un nuovo Dpcm che proroga la Cassa Integrazione di 10 settimane e blocco dei licenziamenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nelle prossime settimane un nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte potrebbe prorogare la cassa Integrazione. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo all’evento dei Consulenti del Lavoro. Secondo l’anticipazione della ministra la proroga potrebbe essere di circa 10 settimane, per una copertura fino a gennaio. "A queste ipotesi si sta valutando di collegare un blocco dei licenziamenti".I soldi per ulteriori altre settimane saranno in Manovra. E poi ha continuato Catalfo “proveremo a incentivare lo smart working”. - (PRIMAPRESS)