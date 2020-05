Bonomi (Confindustria), suona la sveglia del governo: "In autunno sarà emergenza sociale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La sveglia del mattino per questa parziale riapertura del 4 maggio arriva da Confindustria. “Sbloccare tutte le opere pubbliche già finanziate. Inoltre, sia gli incentivi di industria 4.0 sia i pagamenti dei debiti che lo Stato deve alle imprese devono trasferirsi in liquidità immediata, cioè con una detrazione sulle imposte per il 2020". E’ questo il promemoria che il neo presidente designato di Confindustria assegna all’esecutivo di governo. "Non si salvano per legge le aziende dal fallimento. Se questa è la rotta del governo, l'approdo sarà l'esplosione di un'emergenza sociale, già in autunno". Un presagio già ventilato nei giorni scorsi anche dal Capo della Polizia Gabrielli e dai prefetti e sindaci di alcune città dove la disoccupazione ha raggiunto livelli insostenibili. - (PRIMAPRESS)