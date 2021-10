Alitalia: CIG, allungamento al 2023 con un norma del governo. ITA, ipotesi contratto collettivo

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’incontro al ministero del Lavoro con Orlando, sindacati e i tre commissari Alitalia, è terminato con una richiesta delle parti sociali per la proroga della Cig oltre l'anno e l'applicazione di un contratto nazionale per i nuovi assunti in Ita. La sede dell'incontro era stata chiusa e presidiata dalle forze dell'ordine, circa 200 lavoratori si sono riuniti in piazza della Repubblica.

La Cassa integrazione per i lavoratori Alitalia sarà, dunque, allungata fino al 2023. C'è l'impegno del governo che dovrà mettere a punto una norma. Lo ha riferito, al termine del tavolo al ministero del Lavoro, il segretario della Uiltrasporti,Viglietti, aggiungendo che il governo ha anche "confermato il finanziamento" per il fondo di solidarietà. Sull'applicazione del Contratto collettivo da parte di Ita "si attiverà il ministero del Lavoro che condivide le preoccupazioni del sindacato".Il tavolo sulla Cigs si riunirà lunedì o martedì prossimo. - (PRIMAPRESS)