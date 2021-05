Air Italy verso i licenziamenti. Attesa una convocazione del Ministero del Lavoro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nessun accordo sulla vertenza Air Italy. I liquidatori della compagnia aerea confermano che si andrà avanti con i licenziamenti collettivi, già annunciati ad aprile per i 1.383 dipendenti. In una nota spiegano che nell'ultimo confronto tra l'azienda e i sindacati "la consultazione si è conclusa con esito negativo". "La divergenza delle rispettive posizioni non ha, dunque, consentito alle Parti di trovare un accordo nella fase sindacale della procedura",dicono i liquidatori che attendono "convocazione" da Ministero Lavoro. - (PRIMAPRESS)