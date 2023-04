Riforma Fisco presentata in Commissione Finanze. Gusmeroli (Lega): "Tre cardini per semplificare 50 anni di leggi sovrapposte"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cambiamento del fisco in tre mosse. Questo l’obiettivo di governo con la delega incardinata dal Presidente della Commissione attività produttive, Alberto Gusmeroli, per la riforma del fisco. “Tre principi cardine: semplificare uno dei sistemi più complicati al mondo, riequilibrare il rapporto cittadino-fisco e gradualmente ridurre la pressione fiscale”. Ieri i due relatori Gusmeroli (Lega) e Fabrizio Sala (Forza Italia) hanno presentato l’impianto di riforma in Commissione Finanze a Montecitorio. “Cinquant’anni di sovrapposizioni di leggi sono veramente troppi - ha spiegato Gusmeroli dopo il suo intervento in Commissione - Semplificare significa anche contrastare il sommerso si con i controlli ma anche con una tassazione più bassa riducendo gli scaglioni e accorpando le imposte. Con questa delega - continua Gusmeroli - lo Statuto del Contribuente assume una sua importanza reale”. - (PRIMAPRESS)