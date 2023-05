Inail: calano gli infortuni (-26,4%) rispetto al 2022 ma aumentano le patologie professionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro aprile sono state 187.324, segnando un -26,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva l'Istituto spiegando che le denunce di infortunio mortale sono state 264, in aumento dell'1,1%. Risultano in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 23.869, il 23,8% in più rispetto ai primi 4 mesi del 2022. - (PRIMAPRESS)