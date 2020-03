Estra, l'utility toscana dell'energia aderisce alle disposizioni di Arera per il prolungamento dei bonus

(PRIMAPRESS) - MILANO - Estra, l’utility toscana di energia, società pubblica controllata indirettamente da 141 amministrazioni comunali, aderisce a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia (ARERA) che ha allungato i termini per il rinnovo dei bonus nazionali sui consumi di elettricità e gas. I bonus potranno essere rinnovati entro 60 giorni dalla scadenza del 30 aprile prossimo. Possono accedere al bonus sociale per il disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie) intestatari della fornitura nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE non superiore a 8.107,5 Euro e non superiore a 20.000 Euro per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico).

E’ anche previsto un bonus specifico per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita. - (PRIMAPRESS)