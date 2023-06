Energia: l’italiana Nidec ASI realizzerà il più grande accumulo in batteria per una miniera in Sudafrica

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'azienda italiana Nidec ASI, parte della divisione Energy & Infrastructure del Gruppo Nidec, ha sottoscritto il più grande accordo per l'installazione di sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) mai realizzato in un sito minerario in Sudafrica. La miniera sarà alimentata da un parco solare e sarà in grado di coprire una parte significativa del proprio fabbisogno energetico.

Il sistema BESS di Nidec, come spiega la stessa azienda, è progettato per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impronta di carbonio del sito, aumentando al contempo capacità produttiva e prestazioni. Grazie all’implementazione di questa tecnologia sarà pertanto possibile stabilizzare l'alimentazione elettrica della miniera iniettando l'energia immagazzinata nelle batterie durante le interruzioni di corrente o le riduzioni di carico e risparmiare circa 200 tonnellate di CO2 per ciclo di 120 MWh, equivalenti alla CO2 catturata da 40 ettari di foresta ogni anno. L'accordo, del valore di oltre 50 milioni di euro, prevede l'installazione di 43 blocchi di convertitori che incorporano batterie e convertitori di potenza, per unacapacità installata totale di 40MW e una capacità di stoccaggio di 120MWh.Le batterie, che hanno una durata di vita stimata di 15 anni, garantiranno almeno tre ore di consumo di energia da parte della miniera a pieno regime e forniranno in media la quota parte di energia mancante alla miniera ogni giorno, sostituendo i generatori diesel utilizzati finora. Nidec ASI conferma con questo progetto il suo ruolo di partner di riferimento nello sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, un settore ad alta intensità energetica che da diversi anni si sta evolvendo per ridurre la propria impronta ambientale. La produzione dei convertitori di potenza per i sistemi BESS saranno realizzata all’interno dello stabilimento produttivo Nidec ASI di Cinisello Balsamo (MI),mentre l’assemblaggio del sistema in containers avverrà nello stabilimento francese di Roche la Molière. - (PRIMAPRESS)