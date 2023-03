Besseghini (Arera): "Sulle bollette della luce un calo del 20% e 10% sul gas. C'è attenzione ai consumatori vulnerabili"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulle bollette della luce "ci sarà sicuramente un calo di oltre il 20%" e sul gas "è ragionevole aspettarsi il 10% in meno". Così il presidente di Arera, Besseghini. "Gli uffici stanno completando le variazioni, alla luce del decreto approvato ieri", aggiunge. "E' positivo che si confermi un'attenzione per i consumatori vulnerabili, che fin dall'inizio della crisi sono stati oggetto di un'attenzione specifica. Hanno avuto di fatto tariffe congelate per quasi un anno e mezzo,con uno sforzo non trascurabile". - (PRIMAPRESS)