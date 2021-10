Whirlpool, licenziamenti confermati per i 321 operai di Napoli. La resa del Ministero dello Sviluppo Economico

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Le speranze degli operai della Whirlpool sono arrivate al capolinea. Le lettere di licenziamento per i 321 operai dello stabilimento di Napoli sono state confermate. Non sono servite a nulla le lunghe trattative al tavolo del Mise: l'azienda ha confermato la scadenza della procedura di licenziamento che scatterà il prossimo 22 ottobre, giorno dell'udienza al tribunale di Napoli dove era stato presentato il ricorso di Fim, Fiom e Uilm per comportamento antisindacale da parte dell'azienda. "Purtroppo le cose non sono andate come volevamo e da parte di Whirlpool abbiamo registrato una rigidità inamovibile", ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giorgetti. Un commento laconico che lascia intravedere la fragilità dell'azione di governo nei confronti di aziende straniere che investono in Italia senza garanzie per l'occupazione. - (PRIMAPRESS)