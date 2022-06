Vulnerabilità euro: la Bce pronta a preparare un nuovo strumento anti-spread

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - La Bce mette a punto un nuovo strumento anti-spread. Massima flessibilità nel reinvestimento dei titoli in scadenza ma soprattutto avvio della preparazione di un nuovo "strumento anti-frammentazione" per fronteggiare i rialzi dello spread. Lo ha deciso il Consiglio direttivo della Bce che ha tenuto una riunione d'emergenza "per uno scambio di opinioni sull'attuale situazione del mercato". La pandemia "ha lasciato delle vulnerabilità durevoli nell'economia dell' area euro", scrive la Bce dando mandato ai comitati tecnici per accelerare. E le Borse europee allungano il passo. - (PRIMAPRESS)