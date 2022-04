Visco (Bankitalia) smentisce la Fmi: “La recessione in Italia è poco probabile”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco smentisce, in una intervista, la FMI: recessione in Italia "è poco probabile". Il conflitto in Ucraina è "gra- vissimo, un evento terribile, ma è circoscritto e al momento non ha quella dimensione globale che ha avuto la cri- si finanziaria del 2009 o la pandemia stessa".Così il governatore di Bankitalia Visco: "Nei prossimi mesi continueremo ad avere alti prezzi del gas e del petrolio, oscilleranno intorno a livelli alti,per poi scendere nel secondo semestre e con più decisione a fine anno".L'Italia può "reggere" al peso sanzioni alla Russia. Diversa la posizione di Confindustria che vede una forte contrazione dei prossimi trimestri. - (PRIMAPRESS)