Vicenzaoro ospiterà nel suo quartiere fieristico la World Jewellery Confederation 2022

(PRIMAPRESS) - VICENZA – Sarà l'appuntamento fieristico di Vicenzaoro January 2022, dal 21 al 26 gennaio prossimo,ad ospitare il CIBJO, la Confederazione Mondiale della Gioielleria intercettando i trend internazionali del mercato dell’oreficeria e della gioielleria. Vicenzaoro, nel quartiere fieristico della città palladiana, è uno degli eventi di punta della IEG - Italian Exhibition Group, che con la collaborazione dello CIBJO rafforza il suo posizionamento strategico sui mercati internazionali. I giorni dedicati all'Assemblea Generale di CIBJO, la World Jewellery Confederation, sessione conclusiva del Congresso Virtuale CIBJO 2021 che si è svolto nell'arco di otto giorni nel novembre scorso, saranno il 24 e 25 dicembre. Un evento ibrido, che vedrà coinvolti 70 delegati internazionali riuniti in presenza nel quartiere fieristico vicentino e che verrà trasmesso contemporaneamente in streaming coinvolgendo gli stakeholder da tutto il mondo. Sarà un momento fondamentale per fare il punto a livello globale sul settore e sugli standard industriali internazionali per i comparti dei diamanti, pietre colorate, perle, laboratori di gemme, metalli preziosi, corallo e approvvigionamento responsabile e sarà anche l’occasione per mettere a punto il programma della ‘World Jewellery Confederation Education Foundation’ (WJCEF) relativo alle attività responsabili e sostenibili nel settore e alla cooperazione di CIBJO con le Nazioni Unite. - (PRIMAPRESS)