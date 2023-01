Vicenzaoro fa il punto con la GdF sulle contraffazioni nell’orologeria: solo in Italia vale 32 mld di euro

(PRIMAPRESS) - VICENZA - La Fiera Vicenzaoro che chiuderà oggi al quartiere fieristico di Vicenza, oltre a delineare i trend dell'orologeria nei prossimi mesi, ha fatto il punto sulla piaga dei prodotti contraffatti: un “mercato” che vale 464 mld di USD nel mondo, 134 mld di USD in Europa e 32 mld di euro in Italia (elab. OECD su dati 2019). «La contraffazione è una piaga per il settore dell’orologeria, il nostro dovere è raccontare il fenomeno al consumatore ed educarlo ad un acquisto sicuro e consapevole» ha spiegato Mario Peserico, presidente Assorologi, all’incontro “Difendere la passione da contraffazione e furto” che si è tenuto oggi a VO Vintage, il marketplace di Italian Exhibition Group dedicato all’orologeria e alla gioielleria vintage di pregio, in scena al quartiere fieristico di Vicenza fino a lunedì 23 gennaio in contemporanea con Vicenzaoro January e T.Gold (20-24 gennaio). «Spesso il consumatore finale non si accorge dell’errore quando acquista prodotti contraffatti, soprattutto da quando il web è diventato il media di vendita principale. È il fenomeno degli “hidden links”: post presenti sui social che propongono la vendita di prodotti, quali abbigliamento, scarpe, orologi, con all’interno un codice. Se lo si clicca, compare un catalogo prodotti apparentemente originali, ma in realtà falsi. Il prezzo può mettere in allerta. Per questo è fondamentale che le piattaforme di vendita facciano tutto il possibile per debellare la presenza dei contraffattori».Bruno Bergamaschi, aka Giorgione, tra gli esperti di orologeria più riconosciuti in Italia, ha aggiunto: «Quello della contraffazione è un problema difficilmente risolvibile dagli appassionati, la cosa più sicura è affidarsi alle reti ufficiali o ai punti vendita fisici che possono dare una garanzia, altrimenti è davvero facile incappare in falsi, anche per un esperto. La tecnologia blockchain è l’unico modo per proteggere il consumatore e anche il brand». L’evento, moderato dalla giornalistaSilvia Bonfanti, ha visto anche la presenza di Lorenzo Lucchinelli, founder di Ipsum - Identity for luxury goods, e del Col. t.ST Cosmo Virgilio, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. - (PRIMAPRESS)