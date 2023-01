Vicenza Oro 2023: al via la rassegna fieristica dedicata all’orologeria e gioielli vintage

(PRIMAPRESS) - VICENZA - La passione dei segnatempo tra moda e collezionismo arriva alla Fiera di Vicenza con VO Vintage dal 20 al 23 gennaio prossimo. Un momento di incontro nel panorama nazionale degli eventi di settore non solo per acquistare pezzi unici e di pregio, ma anche negoziare con i migliori rivenditori e tenersi aggiornati con gli esperti sui temi e le tendenze del settore.

Esteso a quattro giorni rispetto alle precedenti edizioni, l’appuntamentoaperto al pubblico si svolge in contemporanea con Vicenzaoro January e T.Gold (20-24 gennaio) nel foyer al primo piano della fiera. Un vero punto di riferimento per i watch lovers e per le diverse generazioni di collezionisti che nel weekend (sabato 21 e domenica 22 gennaio) possono scoprire tecniche, trend e curiosità grazie a un nutrito panel di eventi, seminari, interviste e incontri di formazione con opinion leader ed esperti. - (PRIMAPRESS)