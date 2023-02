Viaggiare: a Milano apre la Borsa Internazionale del Turismo. I nuovi trend della prossima stagione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si apre a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che resterà aperta sino a Martedì 14 febbraio.

Secondo elaborazioni dell’Osservatorio Bit su dati ENIT, ISTAT, UNWTO e Banca d’Italia, nel 2022 l’Italia si posiziona al quarto posto nel mondo per i flussi da turismo internazionale con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del +22,7% sul 2020. Un affondo di ENIT sull’autunno indica che a novembre il nostro Paese presenta il più alto tasso di saturazione delle strutture prenotate tramite OTA fra i principali Paesi europei (37%), mentre la saturazione del non alberghiero è stimata al 39%; e nello stesso mese l’Italia ha il più elevato incremento delle prenotazioni aeree internazionali verso il Paese, +65% sul 2021 a quota 392 mila.

Ma come sarà la prossima stagione turistica in Italia e quali saranno i trend più significativi?

Le intenzioni di viaggio per i prossimi mesi, monitorate nell’area euro mostrano, un significativo 9% delle preferenze per l’Italia che risulterebbe seconda solo alla Francia (11%) e a pari merito con la Spagna. Il 62% dei rispondenti sta pianificando spostamenti intraeuropei nella stagione invernale e il 70% sta organizzando un viaggio nei prossimi sei mesi (+4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

Per ciò che riguarda l’internazionale nel suo più recente barometro la UNWTO – Organizzazione Mondiale del Turismo segnala un’accelerazione della ripresa che ha ormai raggiunto il 65% dei livelli pre-pandemici.

Ad alimentare la ripresa della mobilità sono i nuovi stili di viaggio.

Non a caso il Sustainable Travel Report 2022 promosso da Booking, che ha intervistato 30 mila rispondenti in 32 Paesi, mostra scelte più consapevoli, sostenibili e rispettose durante tutta l’esperienza di viaggio, sin dalla prenotazione. Il 93% degli italiani, e l’81% su scala globale, considera importante viaggiare in modo sostenibile. E in questo segmento continua il trend del turismo outdoor declinato nelle sue molte facce. - (PRIMAPRESS)