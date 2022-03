Verona: aperta la115ª edizione della Fiera Agricola tra sfide della Pac e autonomia energetica

(PRIMAPRESS) - VERONA - L'apertura della 115ª edizione di Fieragricola nel quartiere Fieristico di Verona, inaugurata questa mattina, ha puntato l'attenzione sul Summit internazionale «Sessant’anni di Politica agricola comune: quali sfide per la Pac? La vision al 2050». Una giornata di riflessione dedicata alla prima politica di aggregazione dell’Europa unita, in vista della riforma che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio. Ma con al centro i temi della sostenibilità e delle risorse energetiche autonome.

Oltre al messaggio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sono intervenuti: Maurizio Danese, presidente di Veronafiere; Federico Sboarina, sindaco di Verona; Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole; Herbert Dorfmann, deputato del Parlamento europeo; Paolo De Castro, deputato del Parlamento europeo; Maciej Golubiewski, capo di gabinetto della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale della Ue; Pekka Pesonen, segretario generale Copa- Cogeca; Luigi Scordamaglia, Ceo Inalca/Filiera Italia; Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona; Federico Caner, assessore all’Agricoltura della Regione Veneto. - (PRIMAPRESS)