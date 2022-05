Vendite, Istat: flessione del commercio al dettaglio -0,6%. Lieve crescita della GDO ma calo dell’elettronica

(PRIMAPRESS) - ROMA - A marzo le vendite al dettaglio segnano -0,5% in valore e -0,6% in volume rispetto a febbraio.Lo rileva l'Istat,che sottolinea come su base annua le vendite registrino +5,6% in valore e +2,5% in volume. Aumentano le vendite dei non alimentari (+11,6% in valore, +10,4% in volume) e calano quelle degli alimentari (-0,5% in valore, -6% in volume). Su base annua il valore delle vendite sale nella grande distribuzione (+4,6%) e nelle imprese di piccole dimensioni (+7,7%), mentre si contrae nel commercio elettronico (-3,9%). - (PRIMAPRESS)