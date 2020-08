Vacanze: la spesa media degli italiani si è ridotta di 588 euro. Contrazione del 25% rispetto al 2019

(PRIMAPRESS) - ROMA - La spesa media degli italiani per le vacanze estive è crollata di 588 euro. Emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè realizzata in occasione del controesodo. Si tratta di una contrazione pari al 25% rispetto al 2019, effetto di ferie più brevi e dedicate soprattutto al relax familiare. Coldiretti sottolinea come a tale calo si debba aggiungere la rarità di turisti stranieri nel BelPaese. "Una situazione che pesa soprattutto sulle città d'arte, che risentono più fortemente della loro mancanza". - (PRIMAPRESS)