Ue, domani riunione dell'Ecofin. Le Maire: "Cambiare la regola del debito pubblico. E' obsoleta"

(PRIMAPRESS) - PARIGI - "La regola del debito pubblico è obsoleta. E in Unione europea occorrono regole meno rigide". A dirlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire che aggiunge: "sul futuro del Patto di stabilità ci sono varie proposte sul tavolo, prendiamoci tempo di esaminarle (...). C'è tempo per avere una discussione molto pragmatica con una priorità: assicurare un alto livello di crescita dopo la crisi". Così in una intervista risponde il ministro francese in vista dell'Ecofin di domani. Secondo Le Maire, "dovrebbe spettare agli Stati definire tappe e cambiamenti necessari nelle loro politiche economiche per tornare a finanze sane". - (PRIMAPRESS)