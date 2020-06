Turismo: un sondaggio di VisitFlanders rivela che solo l'8% dei belgi ha scelto l'Italia per le vacanze

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Italia è la quarta destinazione scelta dai belgi per le loro vacanze per l’estate 2020. Lo rivela un sondaggio di VisitFlanders, l’Ente del turismo delle Fiandre, sulle intenzioni di viaggio della popolazione belga prima e dopo l’emergenza Covid-19.

Come accadrà anche in Italia, ci sarà un minor numero di belgi che intende recarsi all'estero: prima della pandemia Covid-19, l'80% dei belgi intendeva recarsi all'estero quest'estate contro il 54% di oggi. L’80% di coloro che hanno già scelto una destinazione all'estero. Ed ecco le 5 principali destinazioni di viaggio che vede guidare la classifica dalla Francia con il 25%, seguita da Paesi Bassi (14%) e Spagna (11%). E’ appena l’8% del campione ad aver scelto l’Italia per le proprie vacanze mentre chiude la classifica di misura, la Germania con il 5%. - (PRIMAPRESS)