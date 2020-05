Turismo: oggi videoconferenza ministri del Turismo. Franceschini: "Il settore avrà priorità con i recovery fund"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si terrà quest’oggi alle 14 la videoconferenza dei ministri responsabili del Turismo dei paesi membri. Essi procederanno a uno scambio di informazioni sul recente pacchetto concernente turismo e trasporti presentato dalla Commissione europea il 13 maggio scorso.

Il pacchetto comprende orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e a consentire la riapertura delle imprese turistiche, con tutte le necessarie precauzioni sanitarie. Ma la giornata di oggi sarà anche importante per rimuovere alcuni blocchi di confine operati da paesi membri. La questione infatti riguarderà compagnie aeree e tour operator che devono fare i conti con “corridoi” di flussi turistici non ancora percorribili.

Ieri il ministro Dario Franceschini: aveva annunciato che in UE il settore avrà priorità nell’utilizzo del recovery fund: “Il turismo è il settore colpito più duramente dalla crisi. Per questo dopo i primi 4 miliardi di interventi nel Decreto Rilancio, il sostegno alle imprese turistiche e agli operatori del settore, sarà la priorità nell’utilizzo delle risorse per l’Italia del Recovery Fund”. - (PRIMAPRESS)