Turismo: la convention del tour operator Ota Viaggi in Sardegna fa matching con i partner commerciali

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Si terrà dal 26 al 30 maggio al Club Esse Palmasera di Cagliari, la convention nazionale del tour operator Ota Viaggi. Al meeting parteciperanno anche le aziende partner dell’educ-work con MSC Crociere, Ita Airways, Trenitalia, Qatar Airways, Visit.Brussels, Israel, Visit Malta, Moby, Tirrenia, Idee per Viaggiare, Guiness Travel, Go World, GNV, Radio Turismo e Radio Vacanze. I respnsabili marketing e commerciali di queste aziende saranno disponibili anche durante i workshop dedicati per rispondere alle domande delle agenzie di viaggio.

Gli oltre 200 agenti di viaggio invitati, saranno, inoltre, impegnati a visitare 10 tra le strutture inserite nel nuovo Catalogo di destinazioni 2022 collocate in alcune delle più splendide località della Sardegna come il Club Esse Shardana, il Mangia's Cala Blu, il Mangia's Marmorata, il Club Esse Calabitta, il Club Esse Posada, il Club Esse Palmasera, il Marina Resort, il Club Esse Cala Gonone, il Eurovillage Club Hotel e i Giardini di Cala Ginepro. - (PRIMAPRESS)