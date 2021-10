TTG Travel, oggi l’apertura della fiera del turismo a Rimini con i trend del 2022 di “Proteus”

(PRIMAPRESS) - RIMINI - TTG Travel Experience, il marketplace di Italian Exhibition Group, che si tiene che prende avvio oggi 13 sino al 15 ottobre, presenta la sua Vision 2022 «Proteus. Shape Shifting» mercoledì 13 ottobre alle 16:30 nella Main Arena, nell’ingresso Sud del quartiere fieristico di Rimini. Vera e propria lectio magistralis per i professionisti del settore in cerca di ispirazione e strumenti per anticipare i trend di mercato in mondo in sempre più rapido cambiamento. Dalle app al retail, le trasformazioni nei gusti e nei valori dei consumatori e le dinamiche con cui le imprese globali mutano obiettivi, vengono declinate in cinque Deep Trend™ che ridefiniscono gli scopi di imprese e viaggiatori. Per il 2022, l’analisi condotta per TTG prevede una basilare tendenza al rifugio come destinazione tipo in cui ritrovare sé stessi, liberi da schemi predefiniti, con lo scopo di ripristinare connessioni salutari e vitali tra individui che capitalizzino esperienze durevoli con un alto valore simbolico. La Vision TTG 2022 racconterà un panorama in cui versatilità, flessibilità, capacità di trasformazione dinamica diventano preziose risorse per le nuove strategie competitive nel turismo. «Shape Shifting» cioè mutaforma, come Proteo del mito greco: è il presente che spinge i brand a dare nuova forma a prodotti e servizi, a luoghi di vendita, a logiche di distribuzione. - (PRIMAPRESS)