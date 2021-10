TTG Travel: a Rimini misurato il polso del turismo italiano e i trend della prossima estate

(PRIMAPRESS) - RIMINI – Le attese e le aspettative per la nuova stagione turistica è decisamente alta. Il sentiment registrato nella tre giorni promossa da Italian Exhibition Group, dedicata alla rassegna del turismo: TTG, SIA e SUN 2021 che oggi chiudono alla fiera di Rimini, è stato caratterizzato da una forte spinta a recuperare il tempo ed il fatturato perso.

La conferma arriva dalla presenza dei 700 buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (la maggior parte in presenza e in matching virtuale per quelli da Paesi che avrebbero richiesto voli a lungo raggio),che hanno rappresentato provenienze per il 62% dall’Europa e il 38% da Paesi extra europei. L’80% degli operatori selezionati per il matching era specializzato nel turismo leisure (dai viaggi di gruppo alle proposte personalizzate tailor made) e una quota nel settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Distribuiti su 19 padiglioni, presenti 1.800 brand, oltre 200 gli eventi, con più di 250 speaker su nove “Arene” per 650 ore di confronto e informazione. Risultati ben oltre le aspettative, che si avvicinano dunque ai livelli pre-pandemia e che riscuotono un plauso trasversale da parte di tutti gli stakeholder presenti e coinvolti nella costruzione di un messaggio di coraggio e creatività per il settore più colpito a livello globale dallo shock pandemico. I trenta Paesi esteri presenti al TTG, su alcuni dei quali l’Italia ha aperto corridoi sanitari, sono il segnale di fiducia che il mercato del turismo organizzato aspettava. Tropici, Medio Oriente, Americhe, bacino del Mediterraneo, oltre all’Europa hanno animato il matching per nuovi pacchetti turistici internazionali. Assieme alle più rappresentative associazioni di categoria, da Federalberghi ai settori rappresentati da Confturismo, ASTOI, FTO, passando per FAITA Federcamping, SIB, il partner istituzionale ENIT, le Regioni, il mondo della ricerca con ISNART, Politecnico di Milano e il CNR, analisti di mercato e di tendenze dei consumatori, è stato costruito un calendario di incontri per rappresentare il turismo che verrà. E che dialoga con le istituzioni per dotarsi rapidamente degli strumenti necessari a un nuovo inizio: dalle proposte messe in campo per riqualificare il settore ospitalità, nelle infrastrutture e nel concept, per rispondere alla sempre maggiore richiesta di qualità, alle nuove strategie industriali, come nel caso di ITA, che ha confermato l’impegno per la sostenibilità ambientale ed economica a operare con velivoli di ultima generazione e a soddisfare la domanda di voli diretti su rotte intercontinentali. Al TTG, inoltre, si è vista la capacità di specializzare sempre più i territori ascoltandone la vocazione e gli asset immateriali di tradizioni e prodotti ad alto valore aggiunto, dal turismo esperienziale alle vie del vino. La lungimiranza di individuare i trend di mercato con anticipo, per rinnovare la capacità competitiva del prodotto turistico sui mercati globali. I momenti salienti del 58° TTG hanno parlato la lingua della fiducia nelle persone, nella vita, nella natura, nel futuro. Dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante la cerimonia di apertura, l’auspicio che il valore del turismo sul Pil cresca al 20% grazie al combinato disposto del brand Italia e delle misure adottate dal Governo in ascolto delle imprese e del lavoro. Per il 70° anniversario di SIA Hospitality Design, le quattro mostre Rooms, Outdoor, Wellness e Hotel in Motion firmate da architetti specializzati nel design della ricettività e nel contract hanno raccontato l’innovazione e l’evoluzione dell’hotel Made in Italy tra lusso minimale, sostenibilità e grande attenzione al benessere fisico e mentale degli ospiti, con sempre maggiore attenzione all’equilibrio tra spazi chiusi e aperti degli hotel. Anche per SUN Beach&Outdoor Style, alla sua 39ª edizione, un programma ricco di novità per le imprese dell’outdoor, stabilimenti balneari e campeggi. I nuovi linguaggi del glamping fanno dialogare la richiesta di design, con attenzione ai dettagli e spirito votato all’open air, per un mercato con alte potenzialità in Italia e all’estero, anche nei paesi freddi del Nord Europa. E SUN ha fornito anche gli strumenti per specializzare le imprese in questo segmento, con panel specifici nel calendario della Outdoor Arena e focus specifici, tra i vari temi della Beach Arena, sulle nuove tecnologie digitali necessarie oggi alle spiagge per fornire nuovi servizi ai clienti all’insegna di relax e sicurezza. - (PRIMAPRESS)