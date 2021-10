Trasporto aereo: le previsioni di Bastian (Delta) sulla crescita del settore e la possibile partnership con ITA

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'americana Delta non ha intenzione di investire in Ita, la nuova compagnia aerea che dovrebbe sostituire Alitalia. E' quanto riportano i media americani citando affermazioni di Ed Bastian, l'amministratore delegato del vettore aereo Usa. Ma riportano, invee, che è stata avviato una "conversazione" per una possibile partnership. Bastian prevede un balzo del traffico aereo europeo nella primavera e nell'estate 2022 e stima che negli Stati Uniti si supereranno i livelli pre-pandemia del 2019 il prossimo anno. - (PRIMAPRESS)