Trasporti: le mire del Gruppo Msc su Ita Airways. Richiesta di partnership con Governo italiano e Lufthansa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Gruppo Msc Crociere punta ad acquisire la maggioranza di Ita Airways. La compagnia ha manifestato al governo italiano il proprio interesse, con l’obiettivo di realizzare una partnership con il governo italiano e Lufthansa come partner industriale del progetto. Quest’ultima si è già dichiarata interessata a prendere parte all’iniziativa. L’ennesimo colpo di scena nella breve storia di Ita Airways assume ora i contorni di un grande progetto internazionale con l’entrata in campo di due pesi massimi del settore globale dei trasporti. L’interesse del Gruppo Msc a un quota di maggioranza del vettore nasce, si legge nella nota della compagnia “dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che nel settore crociere”.

Msc e Lufthansa, a seguito della manifestazione di interesse, richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence. Ita Airways, da parte sua, conferma di aver ricevuto tale manifestazione di interesse, che sarà esaminata nei dettagli in una prossima riunione del cda, previsto per il prossimo 31 gennaio. Msc e Lufthansa hanno anche espresso il desiderio che il governo italiano mantenga una quota di minoranza all’interno della società. La scalata a Ita avviata da Msc è l’ultimo atto di una storia, quella della newco, ricca di colpi di scena con l'avvicinamento di Ita intenzionata ad acquisire il 40% della compagnia, e la voglia di riportare il brand Alitalia in pista annunciato dal presidente del vettore Alfredo Altavilla giovedì scorso in audizione alla Commissione Trasporti della Camera. - (PRIMAPRESS)