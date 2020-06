Trasporti: i collegamenti estivi di Trenitalia pensati per collegare il Mezzogiorno d'Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da giorni si parla delle infrastrutture per la mobilità come uno degli asset strategici del paese. Inevitabilmente la questione sarà anche argomento degli Stati Generali e la spinosa questione dell’alta velocità su ferro che dovrà arrivare anche più a Sud per un reale rilancio del turismo e dell’economia del Mezzogiorno d’Italia. L’errore di bloccare Trenitalia nel piano di risanamento di Alitalia ha ritardato i progetti di nuove infrastrutture.

“Abbiamo una grande ambizione, siamo una parte dell’ecosistema Paese e come primo grande investitore, vogliamo contribuire alla spinta economica”, ha detto durante la presentazione dei nuovi programmi e orari della rete di trasporti ferroviari, l’ad del Gruppo FS, Gianfranco Battisti, spiegando che «il nuovo orario si incardina sulla centralità della persona”, e sulle esigenze di flessibilità.

Ma quali sono le principali novità dei nuovi orari digitali?L’amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, annunciando il lancio della nuova app, disponibile dal 22 giugno, anticipa le corse dei Frecciarossa e Frecciargento da Reggio Calabria a Torino e Venezia, una nuova corsa con Frecciarossa 1000 che unisce Milano e Roma al Levante ligure, alla Versilia e all’Argentario e per la prima volta il Frecciargento che collega Firenze con la Puglia, senza cambi intermedi.

Inoltre, saranno favorite le mete mare. Treni diretti per la Calabria: dal 3 giugno il Frecciarossa unisce senza cambi intermedi Torino con Reggio Calabria; da domenica 14 giugno i collegamenti diretti raddoppiano (quattro al giorno da e per Torino e Milano) passando anche per Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni e due dei quattro treni fermano anche a Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli, Pisciotta-Palinuro. Sempre per la Calabria saranno disponibili da domenica 14 giugno nuovi collegamenti Frecciargento sulla Venezia/Roma-Reggio Calabria.

Da domenica 14 giugno al via anche nuovi collegamenti con il Frecciarossa per raggiungere la Versilia, il Levante ligure e l’Argentario da Milano e Roma. Saranno, infatti, attivati due nuovi collegamenti con Frecciarossa 1000 Milano-Liguria-Versilia-Argentario-Roma. Disponibili anche due nuovi collegamenti in Frecciarossa fra Milano e Ancona (fermate a Bologna, Rimini, Riccione, Pesaro). Inoltre, 40 treni al giorno porteranno i turisti verso la costa adriatica: da Firenze per la Puglia e da Bolzano verso Ancona: due Frecciarossa nel weekend sulla Bolzano-Ancona e due Frecciargento al giorno sulla Firenze-Roma-Puglia. In Puglia si viaggerà anche con Salento Link e Trulli Link.

Con l’orario estivo, aumentano i collegamenti con Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige e Lago di Garda, oltre ai FRECCIALink per visitare Madonna di Campiglio, Cortina d’Ampezzo, la Val Gardena, la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Per la prima volta, infine, il Frecciarossa arriva a Frosinone e Cassino. - (PRIMAPRESS)