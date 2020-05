Trasporti area UE: oggi ne discutono i paesi membri per riapertura graduale dopo il lockdown

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Allentamento delle misure restrittive per in trasporti in area UE. Oggi pomeriggio i ministri dei Trasporti dei paesi membri si confronteranno in videoconferenza per esaminare una graduale ripresa della movimentazione di merci. Per l’occasione sono stati invitati anche la Norvegia, la Svizzera, l'Islanda e il Liechtenstein a partecipare alla videoconferenza informale in quanto i loro sistemi di trasporto sono strettamente interconnessi con quello dell’UE. Questi paesi invitati fanno parte dell’Efta, l’Associazione europea di libero scambio ma che non rientrano tra i paesi membri dell’UE. Norvegia ed Islanda nonostante abbiano tutti i requisiti per essere ammesse all’interno dell’Unione hanno preferito non far parte del processo di integrazione continentale. - (PRIMAPRESS)