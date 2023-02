Trasporti aerei: nasce in Italia la prima Corporate Venture Capital di Aeroporti di Roma per progetti new tech

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Comunicata da Aeroporti di Roma, la nascita di ADR Ventures, il nuovo veicolo societario creato dalla società aeroportuale per l’avvio delle attività di Corporate Venture Capital. Si tratta della prima iniziativa del genere nel settore del trasporto aereo in Italia ed è finalizzata a finanziare lo sviluppo di progetti in settori ad elevato potenziale di innovazione. La nuova società, sinergica con i bisogni operativi e strategici dell’aeroporto, avrà anche l’ambizione di operare come motore di sviluppo di imprenditoria giovanile, assicurando supporto alle startup più virtuose e con maggiore prospettiva, accompagnandole nell’integrazione con il business e nella gestione dei processi di investimento,accelerando il loro processo di crescita aziendale e di commercializzazione della soluzione innovativa ideata. “La creazione di ADR Ventures – ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – società ad hoc di Corporate Venture Capital per finanziare soluzioni innovative in ambito travel, conferma la solidità della strategia ADR di Open Innovation e la determinazione a fare la nostra parte per assicurare lo sviluppo di un ecosistema avanzato per l’innovazione del settore. Segue il recente lancio dell’acceleratore di start-up qui a Fiumicino, la cui prima call for ideas ha dato risultati estremamente positivi, proprio per ingaggiare startup con elevato potenziale, assicurare loro supporto e investire nei progetti a maggior potenziale. Da oggi, grazie ad ADR Ventures, oltre al supporto di competenze e alla contaminazione assicurata dalla “immersione” delle start-up nello scalo, potremo assicurar loro un supporto finanziario per accelerarne ulteriormente la crescita”. - (PRIMAPRESS)