Telepass: da luglio aumenti del 45,2% dei canoni per dispositivo “Family”. La protesta dei consumatori

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo i rincari delle bollette elettriche c'è un altro aumento per i clienti Telepass. L'azienda ha comunicato la modifica unilaterale del contratto "dettata dall'esigenza di aumentare - per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 - i canoni del Telepass Family e dell'Opzione Twin (se attiva)". I rincari partiranno il prossimo primo luglio e non saranno certo esigui: usare il dispositivo che permette di pagare in automatico ai caselli autostradali costerà il 45,2% in più.

L'incremento (su base mensile di 0,57 euro, Iva inclusa, per il Family, e di 0,28 euro, Iva inclusa, per il Twin comprensivo dell'Opzione Premium/ Assistenza Stradale Italia), viene spiegato nella comunicazione, "nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass". Sull'opzione base, il cui costo annuo è di 15,12 euro, l'incremento sarà di 6,84 euro.

Ma quali sono le cause di questi aumenti? Due le ragioni fornite dall'azienda: primo, "incrementare alcuni corrispettivi in ragione, in particolare, del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass e del correlato aumento di costi e investimenti necessari per adeguare i servizi»; secondo, «introdurre ulteriori previsioni volte ad adeguare allo sviluppo tecnologico e normativo le modalità di prestazione dei servizi".Telepass conclude ricordando che "il canone di locazione del Telepass Family corrisponde ancora all’importo di 6.000 lire più Iva a trimestre del 1997". Chi non accetterà gli aumenti avrà facoltà di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022, con 6 mesi di tempo per restituire a Telepass il relativo dispositivo.

"Non bastavano i rincari dell’energia, dei carburanti, delle materie prime, gli aumenti dei costi di produzione e di distribuzione che hanno pesato sulle tasche degli italiani. Ora anche Telepass annuncia un aumento del costo mensile del 55%, a causa del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo”, lo afferma in una nota il Presidente nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci, commentando la notizia dei rincari di Telepass. “Siamo sbigottiti di fronte a questa decisione che consideriamo immotivata per non dire immorale, soprattutto in questo periodo storico. L’azienda corre ai ripari sostenendo che il costo del servizio è invariato da 20 anni, ma non dice nulla sul fatto che il costo autostradale è ormai fuori controllo da lustri. Ne è la prova evidente il forte disallineamento dei costi per le diverse tratte che abbiamo riscontrato tra i nostri Associati. Questo la dice lunga sullo strapotere che queste aziende hanno avuto dalla privatizzazione in poi”, continua Nesci. - (PRIMAPRESS)