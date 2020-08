Superbonus 110% per l'efficentamento energetico degli immobili: il "romanzo" a puntate del Mise

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Superbonus 110%, quello relativo all’efficientamento energetico delle case, pochi giorni fa era stato ritirato in ballo dal ministro dello Sviluppo Economico dando l’impressione che mancava solo un approfondimento tecnico ma poi tutto sarebbe partito pronto per essere a disposizione di condomini ed utenti per iniziare lavori senza anticipare somme di danaro. Al momento, però, quegli approfondimenti tecnici non si sono concretizzati ancora con due decreti di cui ha parlato il ministro Stefano Patuanelli che dovrebbero far parte del Decreto Rilancio: il Decreto Requisiti Minimi, relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento e il Decreto Asseverazioni, per la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

Due decreti fondamentali che, unitamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà la modalità di cessione del credito, daranno la possibilità di avviare molti dei lavori fermi dal mese di aprile.

Imprese, condomini e condomini attendono. - (PRIMAPRESS)