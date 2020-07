Superbonus 110% del decreto Rilancio alla firma del Mise ma con qualche modifica "tecnica"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I due decreti attuativi sul cosiddetto superbonus al 110% per l’edilizia inseriti nel Dl Rilancio passano alla firma per diventare operativi. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo Economico,Patuanelli, in audizione in commissione di Vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si tratta innanzitutto del decreto sui "requisiti tecnici", quelli che specificano come e quali interventi possono essere adottati per l’efficientamento delle case con relativo risparmio energetico. In effetti esiste un capitolato dei requisiti ma deve essere “modificato" rispetto alle novità introdotte, nella prima ora. Su questo il Mise è pronto alla firma "che avverrà nelle prossime ore".Il secondo è il decreto "asseverazioni" per la definizione del modulo che il Mise firmerà oggi. - (PRIMAPRESS)