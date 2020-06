Stati Generali: al via la terza giornata con le rappresentanze di Commercio, PMI e BCC

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza giornata degli Stati Generali a Villa Pamphilj, sotto il titolo di “Progettiamo il Rilancio”, vedrà sedersi al tavolo del confronto con l’esecutivo di governo, nella prima parte della giornata, le diverse anime del commercio, dell’artigianato e della piccola e media impresa. Poi sarà la volta dei settori della distribuzione e delle cooperative per poi terminare con le rappresentanze delle assicurazioni e della federazione delle banche di credito cooperativo. Quest'ultime arrivano a Villa Pamphilj confermando un 16% di prestiti erogati alle Pmi con i nuovi decreti, per un valore di 3,5 mld di euro. Le Banche di credito cooperativo registrano un 16,39% nei prestiti con garanzia pubblica fino a 30 mila euro per un valore di 1 mld. e 843 milioni. - (PRIMAPRESS)