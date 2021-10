Standard&Poor’s: all’Italia assegnata la tripla B e outlook positivo ma è attesa alla conferma delle riforme

(PRIMAPRESS) - MILANO - Standard&Poor's Global Ratings ha mantenuto invariato a 'BBB' il rating dell'Italia e ha alzato l'outlook da stabile a positivo. Gli scenari disegnati da S&P guardano ad un futuro revisionabile come si legge nella loro nota: "potremmo rivedere l'outlook a stabile se le nostre proiezioni di una ripresa economica seguita da un consolidamento fiscale arretrato non dovessero concretizzarsi, o se le crescenti passività potenziali derivanti dalle ampie garanzie del governo centrale si cristallizzassero sul suo bilancio su larga scala". In sostanza la società di rating ha fatto un'apertura di credito all'Italia anche per i copiosi fondi in arrivo con il PNRR ma bisognerà capire se il governo Draghi riuscirà ad attuare i processi di riforma dati come garanzie anche a Bruxelles. - (PRIMAPRESS)