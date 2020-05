Standard and Poor’s conferma all’Italia la tripla B con outlook negativo e la salva dai titoli “spazzatura”

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’attesa per il rating assegnato all’Italia da Standard & Poor’s non ha provocato ulteriori scossoni. È rimasta invariata la valutazione con BBB, mantenendo l’outlook negativo. Un giudizio che per ora non posiziona il paese nel territorio speculativo di titoli “spazzatura”.

L’agenzia tuttavia sottolinea che «sarà possibile una revisione al ribasso del rating dell'Italia se il debito non sarà messo su una chiara via al ribasso nel corso dei prossimi tre anni e se ci sarà un marcato deterioramento delle condizioni di credito che metta a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche, per esempio a causa di misure non sufficientemente di sostegno da parte dell'Eurozona».

L'outlook al contrario potrebbe diventare stabile se «l'economia facesse meglio di quanto anticipato e se il sistema bancario riuscisse ad affrontare lo shock dell'economia reale provocato dal Covid-19 senza un significativo aumento dei non performing loan». - (PRIMAPRESS)