SsangYong Motor Company: si al piano di risanamento concesso dal tribunale fallimentare di Seoul

(PRIMAPRESS) - MILANO - SsangYong Motor Company ha annunciato l’intenzione del tribunale fallimentare di Seoul di concedere l'approvazione al piano di risanamento della società. La decisione che potrebbe essere adottata dai giudici coreani fa seguito al voto favorevole dell'Assemblea dei creditori circa la conclusione della procedura concorsuale. Grazie a questo provvedimento, l'azienda è ora in grado di portare avanti il suo piano di recupero. All'Assemblea dei creditori - il 100% dei creditori privilegiati ed il 95,04% dei creditori chirografari (non assistiti da nessuna causa di prelazione) - e tutti i soci hanno aderito alla proposta di risanamento.

L'azienda motoristica il 21 dicembre 2020 aveva presentato istanza di amministrazione controllata e fallimento dopo che Mahindra ha tagliato i finanziamenti a SsangYong a causa del suo debito insoluto. Il portavoce di Ssang Yong Motor aveva dichiarato che la società doveva un totale di 315,3 miliardi di won (285 milioni di dollari) di debiti scaduti alle istituzioni finanziarie. Nell'ottobre 2021 veniva comunicato che SsangYong sarebbe stata acquisita dal produttore di autobus e camion elettrici coreano Edison Motors ma nel marzo 2022 viene a mancare l’intesa in seguito al mancato pagamento da parte della Edison Motors. - (PRIMAPRESS)