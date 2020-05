Scontro Cina-Usa- Russia, crollano i mercati asiatici: Hong Kong (-4,6), Shanghai (-1,31), Seul (-1,49)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mercati asiatici in calo sull'onda delle crescenti tensioni tra Usa, Cina e Russia. In particolare, a Hong Kong l' indice Hang Seng è in caduta del 4,6%, mentre Tokyo cede lo 0,78%, Shanghai l'1,31% e Seul l'1,49%. Il presidente americano Trump ha promesso che reagirà con forza se Pechino dovesse approvare il provvedimento sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e ha confermato che gli Usa abbandoneranno il trattato Open Skies (Cieli Aperti) a causa delle presunte violazioni compiute dalla Russia. - (PRIMAPRESS)