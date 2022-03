Sanzioni Russia: Visa e Mastercard sospendono l’operatività delle carte di credito

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Mastercard e Visa stanno sospendendo le loro operazioni in Russia. E' l'ultimo colpo al sistema finanziario russo dopo l'invasione dell'Ucraina a seguito del- le sanzioni varate dell'Occidente. Mastercard ha fatto sapere che le sue carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dalla sua rete e qualsiasi carta emessa al di fuori del Paese non funzionerà nei negozi o ban- comat russi. Visa ha affermato che sta lavorando con clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni Visa nei prossimi giorni. - (PRIMAPRESS)