Sanzioni Russia: il pericolo implosione del “progetto Putin” con il blocco delle partnership occidentali

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Quanto potrà durare il governo di Putin prima di una implosione generata dalla risposta della comunità mondiale sui suoi obiettivi di espansione? Le sanzioni personali, impostegli ieri sera dall’Unione europea, a detta degli analisti economici, avranno maggiori conseguenze sull’Europa e su quanti hanno scambi commerciali aperti con la Russia. Ma in questo scenario calcolato da Putin potrebbe anche non aver calcolato le variabili interne con il logoramento dell’imprenditoria russa. Le sanzioni comminate alla Russia se messe in fila generano una frattura nel sistema di difesa economica messo in conto dal presidente russo. Dopo la chiusura dei rubinetti delle banche, ieri anche l’Ocse ha definitivamente chiuso le porte all’ingresso della Russia. Ocse blocca adesione Russia L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha interrotto il processo di adesione della Russia e ha annunciato la chiusura del suo ufficio a Mosca per ritorsione all'invasione russa dell'Ucraina.

Anche l’esclusione della Russia dall’Eurocontest che si terrà a Torino ha generato ripercussioni sul mondo dello show-biz moscovita e altrettanto ha fatto la soppressione del GP di Formula 1 di Sochi e della presa di distanze dal circuito russo di campioni come Sebastian Vettel. E poi c’è il capitolo trasporti ed energia che nella lunga lista delle sanzioni bloccherà accordi tra imprese russe ed occidentali. Solo negli ultimi anni le partnership con l’Europa hanno visto grandi gruppi approdare sul territorio dell’ex Unione Sovietica: dal gigante delle caldaie tedesche Viessemann alla farmaceutica Bionorica e alla francese Auchan.

E non si parla solo di grandi gruppi ma di migliaia di medie imprese che hanno fondato il loro core-business sui rapporti commerciali oltre confine: le tecnologiche Wika e Atos e di macchinari agricoli. Saranno queste le variabili che potrebbero indebolire dall’interno i progetti di Putin perché dietro ognuna di queste ci sono investimenti e forza lavoro di cittadini russi. - (PRIMAPRESS)