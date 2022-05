Sanzioni finanziarie Russia: Unicredit abbandonerà Mosca. Orcel (Ceo): “Ma non sarà così semplice”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sesto pacchetto di sanzioni previsto dall'Unione Europea che riguarda anche i circuiti finanziari rischia di mettere in difficoltà gli istituti bancari europei a Mosca. A segnalare le difficoltà di un'uscita dalla Russia è l' Unicredit: "È complicata, per tutti. Stiamo esaminando tutte le diverse opzioni, ma comunicheremo le cose quando sono fatte non mentre sono in divenire".E' quanto ammesso dall'Amministratore delegato dell'Unicredit, Orcel,incontrando la stampa alla presentazione dei conti trimestrali. "Abbiamo ridotto la nostra esposizione verso la Russia di circa 2 miliardi, a costi minimi", ha detto Orcel.Unicredit è la 14esima banca in Russia. Anche altre banche internazionali stanno valut'andò l'ipotesi di abbandonare Mosca ma i tempi sono più lunghi. - (PRIMAPRESS)