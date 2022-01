Sanità e Assicurazioni: AM Best conferma il rating "A-Excellent" di Sham (Gruppo Relyens)

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'agenzia americana di valutazione del merito creditizio AM Best ha confermato ancora il rating "A-Excellent" con outlook stabile per Sham, la società mutua di Relyens. Una valutazione operata sulla solidità finanziaria e affidabilità creditizia dell’emittente a lungo termine. Il giudizio di AM Best rispecchia la solidità del bilancio finanziario di Sham – gruppo Relyens, nonché la performance operativa adeguata, il profilo commerciale neutro e la gestione appropriata dei rischi aziendali. Nella sua analisi della solidità del bilancio di Sham, l'agenzia sottolinea in particolare un livello di patrimonializzazione perfettamente adeguato ai rischi; un portafoglio di investimenti composto da asset di alta qualità, gestito con prudenza e la qualità dei partenariati a lungo termine con le imprese di riassicurazione. Ad influire sul giudizio anch la posizione consolidata del Gruppo nel mercato francese della responsabilità civile sanitaria (con una quota di mercato superiore al 50%) ed europeo (Spagna, Italia e, recentemente, Germania). - (PRIMAPRESS)