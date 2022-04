Salvatore Ferragamo Spa, approvato il Bilancio 2021 con utile di oltre 32 mln.

(PRIMAPRESS) - FIRENZE - L’Assemblea degli Azionisti del Gruppo Ferragamo, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 della capogruppo Salvatore Ferragamo S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 8 marzo 2022, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 32.799.914, e ha approvato la destinazione dell’utile di esercizio a Riserva Straordinaria, nonché la distribuzione agli azionisti di una parte degli utili accantonati a Riserva Straordinaria pari a un dividendo lordo di Euro 0,34 per ciascuna delle azioni in circolazione (167.102.100 azioni al netto delle azioni proprie) per un totale complessivo di Euro 56.814.714. Lo stacco della cedola n. 9 sarà il giorno 23 maggio 2022, con record date 24 maggio 2022 e con pagamento del dividendo a partire dal 25 maggio 2022.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2021 del Gruppo Salvatore Ferragamo ed è stata presentata la Dichiarazione Consolidata contenente le Informazioni di carattere Non Finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all’esercizio 2021 inclusa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2021. - (PRIMAPRESS)