Salone Nautico di Genova: visitatori in crescita del 10,7% e settore che ritorna a salire del 31,1%

GENOVA - La conferenza si chiusura della 62° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, la manifestazione organizzata da Confindustria Nautica e da I Saloni Nautici nel quartiere fieristico di Genova, fa il punto sul settore che cresce del 31,1% con un fatturato di 6,1 miliardi secondo i numeri presentati da Saverio Cecchi: "E' stato un Salone Nautico non solo bellissimo che ha questi numeri ha potuto aggiungere i dati relativi alla forza lavoro cresciuta del 9,7%, i visitatori sono aumentati del 10,7% a quota 103.812 (dato registrato alle ore 11:00 di questa mattina), soprattutto si sono chiusi contratti. Il merito va al grande lavoro di squadra, perché questo siamo insieme a tutta Confindustria Nautica, i Saloni Nautici, Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova. Una squadra che da domani progetterà il Salone Nautico del 2023, in programma dal 21 al 26 settembre dell'anno prossimo e a cui non basta essere bravi, ma essere i migliori". Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia: "Come città e Camera di Commercio siamo consapevoli degli enormi sforzi organizzativi messi in campo per il Salone Nautico. Nonostante ci si trovi in uno dei più grandi cantieri di riqualificazione d'Italia siamo riusciti nell'intento di garantire, da parte dei diversi attori coinvolti, un contributo corale per rilanciare Genova in tutti i suoi settori. E la stessa promozione del capoluogo e del territorio proseguirà anche nelle tappe della Ocean Race e lungo tutto il suo percorso tra i diversi continenti per rilanciarci come destinazione turistica e attrarre nuovi eventi." Il Sindaco di Genova Marco Bucci, ha dichiarato: "I risultati hanno superato le aspettative e, oltre al successo di pubblico e di business, la città ha saputo aprirsi e funzionare come luogo di accoglienza e di intrattenimento. L'appuntamento è a giugno 2023 quando, nel Waterfront di Levante che sta prendendo forma, Genova sarà la tappa finale della Ocean Race. Uno sport in cui sia arriva sempre a un traguardo: quello condiviso con Confindustria Nautica e i Saloni Nautici sarà il nuovo accordo decennale a partire dal 2024 comprensivo di tutte le nuove aree espositive. L'idea è trasformare quelle che sono prospettive in obiettivi reali" Il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti: "Ciò che mi rende orgoglioso oggi, non è solo il numero dei visitatori del Salone Nautico ma, soprattutto, la crescita occupazionale dell'intero settore. Questa è l'economia che funziona, che realizza i sogni, di cui il Salone Nautico è il concentrato. Come il nuovo Waterfront di Levante, il più grande cantiere italiano di riqualificazione urbana, è il sogno di città migliore che diventa realtà."