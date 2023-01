Salone dell’accoglienza: presentata a Trento l’edizione 2023 di Hospitality di Riva del Garda

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Presentat a Trento, alla presenza di Roberto Failoni, Assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, la 46° edizione di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza. La manifestazione leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione e dedicata agli operatori dell’Ho.Re.Ca, è in programma dal 21 al 24 marzo al quartiere fieristico di Riva del Garda con oltre 450 aziende espositrici e più di 100 eventi formativi.In apertura dei lavori, il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha ricordato come la decisione di posticipare la fiera di due mesi sia stata presa nel momento in cui l’andamento della pandemia non avrebbe consentito di gestire in maniera adeguata le iniziative e le aree espositive di carattere esperienziale, tratto distintivo di Hospitality. “A inizio gennaio abbiamo scelto di riprogrammare la manifestazione nel mese di marzo, per poter superare il periodo di picco pandemico e offrire la migliore data alternativa individuata dopo un confronto con le aziende e gli operatori del settore turistico-alberghiero. Una scelta difficile che ci ha però permesso di tornare in presenza con l’opportunità per i professionisti di rincontrarsi e fare business di persona. Nonostante il clima di incertezza che purtroppo ci accompagnerà anche nei prossimi mesi, abbiamo voluto confermare il nostro impegno verso gli operatori del settore, offrendo occasioni di confronto, strumenti e soluzioni innovativi per sostenere la ripartenza. La risposta è stata positiva e siamo pronti a inaugurare la 46esima edizione con 450 espositori rappresentativi di tutto il comparto Ho.Re.Ca.. A conferma dell’importanza della manifestazione, la presenza anche del Ministro del Turismo Garavaglia e del presidente di ENIT Palmucci all’opening della nostra kermesse”.

Con i suoi 38.000 mq di superficie espositiva, Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza si conferma la manifestazione leader a livello nazionale con l’ambizione di attrarre un numero sempre maggiore di professionisti internazionali. - (PRIMAPRESS)