Russia: riaperta parzialmente oggi la Borsa di Mosca con i soli titoli degli energetici (+2%)

La Borsa di Mosca che era chiusa dal 25 febbraio a seguito dell'intervento militare in Ucraina ha riaperto parzialmente questa mattina, con il solo indice principale Moex in crescita del 2%. Le autorità hanno ovviamente vietato le vendite allo scoperto e previsto interventi di sostegno da parte dei fondi di investimento governativi. Gli scambi riguardano 33 dei 50 titoli che fanno parte del Moex, e tra questi ci sono colossi come Gazprom, Rosneft, Aeroflot e Lukoil che in qualche modo spiegano la tenuta della Borsa anche se il 24 febbraio Mosca aveva perso il 33%(190 mld di dollari) ma erano presenti tutti gli indici.