Rome Investment Forum 2021: un focus per capire dove saranno indirizzati gli investimenti di lungo termine

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà il prossimo 2 dicembre il Rome Investment Forum 2021, l'appuntamento a distanza che apre un focus sugli investimenti di medio e lungo periodo nei vari settori strategici. L'incontro organizzato dalla Federazione Banche Assicurazioni e Finanza in collaborazione con Bloomberg, sarà articolato in 4 panel di discussione: Next Generation Italia: Sfide e Opportunità Future; Il Ruolo del Settore Privato per la Ripresa, la Resilienza e la Crescita Sostenibile: Mercati Finanziari, Banche e Assicuratori; Il Modello Europeo di Ripresa Finanziaria, Sostenibilità e Resilienza; Integrazione Finanziaria dei Mercati dei Capitali Pan-Europei; Agenda Pubblica e Privata per la Transizione Globale post-Covid. - (PRIMAPRESS)