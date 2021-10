Riforme Italia, l'Ocse: "Si investa in infrastrutture verdi, riforma giustizia e cuneo fiscale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia dia "un sostegno finanziario mirato finché la ripresa non è in corso",poi "investa in infrastrutture verdi e riforma di giustizia". Così i rappresentanti Ocse,in audizione al Senato Occorre "una riforma del cuneo fiscale. L'Italia ha il 5° più alto nell'Ocse e ciò non incoraggia il lavoro". La spesa "per pensioni e servizi del debito è alta, penalizzando giovani e crescita futura", spiega l'Ocse. Il Pnrr "impone un'agenda impegnativa sul piano amministrativo",perciò è importante riformare la pubblica amministrazione. - (PRIMAPRESS)