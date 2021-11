Ricerca CBItalia-Enit: I decisori italiani occupano il 6° posto nel "Capitale Intellettuale". Sono risorsa per congressuale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo una ricerca preliminare effettuata da CBItalia ed ENIT, l’Italia si piazza al 6° posto a livello mondiale per “capitale intellettuale disponibile”, ovvero per il numero di opinion leader coinvolti attivamente in organi decisionali di associazioni professionali e scientifiche internazionali. Parliamo di circa 3.500 profili di altissimo livello, di cui 100 in posizioni di Presidente o Chairperson, che potenzialmente possono determinare nei loro settori una forte spinta a creare un grande indotto congressuale che Italian Knowledge Leaders si prefigge di supportare. Italian Knowledge Leaders, è un progetto nato grazie alla volontà di ENIT e CBItalia, con l'obiettivo di assegnare alle eccellenze italiane in ambito accademico e scientifico il riconoscimento quali ambasciatori del capitale intellettuale del nostro Paese, per la qualità e per la continuità del loro impegno anche ai fini di accrescere il numero di convegni internazionali di prestigio che si svolgono in Italia. Non solo: Italian Knowledge Leaders cercherà di far emergere nuovi ‘leader intellettuali’, incoraggiandoli e supportandoli in una maggiore attività a livello internazionale per contribuire alla promozione dell’Italia come ‘destinazione del sapere’ e, di conseguenza, del futuro. Con Italian Knowledge Leaders si intende avviare un percorso che metta a sistema il supporto strutturato delle Istituzioni Italiane, delle destinazioni e delle aziende private operanti nella Meeting Industry a favore dei ‘knowledge leader’ italiani. Il progetto prevede un accompagnamento ai processi di candidatura dei grandi congressi internazionali, in particolare quelli associativi, che costituiscono un settore trainante nella promozione e nello sviluppo delle “Knowledge Destinations”, siano esse nazioni, città o regioni; grazie all'indiscusso impatto economico, sociale e culturale. - (PRIMAPRESS)