Rete Unica: intesa tra Cdp, Tim, Kkr e Macquarie per accordi vincolanti entro il 31 ottobre

ROMA - Rete unica,impegno a accordo vincolante Cdp, Tim, Kkr e Macquarie si sono "impegnate a negoziare in via esclusiva e in buona fede i termini e condizioni dell'operazione (di integrazione delle reti, ndr) con l'obiettivo di addivenire alla firma di eventuali accordi accordi vincolanti entro il 31 ottobre". I cda li dovranno approvare e saranno condizionati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni (incluse quelle in materia di antitrust) da parte delle Autorità nazionali ed europee competenti.